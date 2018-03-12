РИАМО - 12 мар. Гражданку Таджикистана задержали в аэропорту «Домодедово» по подозрению в краже личных вещей одного из пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово обратился один из пассажиров воздушной гавани. Гражданин сообщил, что при прохождении предполетного досмотра забыл в лотке для вещей принадлежащий ему телефон.

«В ходе просмотра камер видеонаблюдения транспортные полицейские задержали 45-летнюю гражданку Республики Таджикистан, вылетающую на родину, у которой в ходе личного досмотра был изъят телефон заявителя», - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом ЛУ МВД России в аэропорту «Домодедово» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемая задержана.