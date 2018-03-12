РИАМО - 12 мар. Управление Роспотребнадзора по Московской области перепрудило жителей региона о выявлении в обороте фальсифицированной консервированной икры палтуса производства Мурманского рыбокомбината.

«Согласно информации управления Роспотребнадзора по Мурманской области, консервы «Икра палтуса «Кольская» черная» ООО «Мурманский рыбокомбинат» и ОАО «Мурманский рыбокомбинат» (183001, город Мурманск, Рыбный порт) - не вырабатываются», - говорится в сообщении на сайте подмосковного ведомства.

В ведомстве предупредили, что фальсифицированные консервы могут быть опасными для здоровья и вызвать пищевое отравление.