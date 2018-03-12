РИАМО - 12 мар. В Сергиево-Посадском районе Подмосковья спасатели помогли выбраться из леса мужчине, который решил остаться рядом с заглохшей «мотособакой», говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

Рано утром 11 марта в ПСО-13 Пушкинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поступил тревожный сигнал: накануне вечером 45-летний мужчина выехал из деревни Ляпино на «мотособаке» и не вернулся домой.

«Спасателям пришлось пройти на снегоходах около 30 километров, прежде чем им удалось обнаружить мужчину, успевшего изрядно замерзнуть. Он рассказал работникам отряда, что во время очередного виража транспортное средство перевернулось, а завести мотор не удалось. Бросить дорогостоящую технику «потеряшка» не рискнул, решил ждать помощи на месте», - говорится в сообщении.

Ситуацию усугубило отсутствие мобильного телефона. Не было и спичек, с помощью которых он мог бы развести костер и согреться. От обморожения и гибели мужчину спасли теплые вещи, в которые он догадался одеться перед поездкой. Спасатели отвезли мужчину в деревню и передали его родным. Технику также доставили к дому.

Спасатели просят граждан быть внимательнее, не пренебрегать правилами безопасности. Отправляясь в лес пешком, на лыжах, снегоходах или мототехнике, нужно соблюдать простые правила, которые смогут спасти жизнь.

«Уезжая из дома, обязательно сообщите близким о своем маршруте и времени возвращения. Имейте при себе сотовый телефон, с помощью которого можно позвонить спасателям или проложить маршрут к дому, запас воды, продуктов, медикаменты, спички. Ваша одежда должна быть яркой, чтобы вас было легче заметить, и теплой. В случае нештатной ситуации звоните по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112», - добавляется в сообщении.