РИАМО - 12 мар. Второй Московский чемпионат по актерской импровизации «Импровизационный БАТЛ. Московский чемпионат 2018» пройдет в столице в октябре-ноябре 2018 года в Театре на юго-западе и «Табакерке», отборочные игры начнутся 8 октября, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культуры.

«Импровизационный БАТЛ. Московский чемпионат 2018» будет проводиться по олимпийской системе, когда участник выбывает из турнира после первого же проигрыша. Семь игр с участием восьми команд пройдут в три этапа. Местом проведения чемпионата станут два московских театра – Театр на юго-западе и Театр под руководством Олега Табакова (сцена на Сухаревской). Отборочные игры состоятся 8, 15, 22, 29 октября на основной сцене Театра на юго-западе. Отборочные игры полуфинала – 12, 19 ноября и финальная игра – 26 ноября 2018 года состоятся на сцене Театра под руководством Олега Табакова (на Сухаревской)», - отмечается в сообщении.

«Импровизационный БАТЛ» — театральная игра, представляющая собой состязание двух и более команд в остроумии, находчивости и непредсказуемости, то есть в жанре импровизации. Основу игры составляют соревнования команд (спарринги) по актерской импровизации, в которых участники разыгрывают ситуации, заданные зрителями. Автор и руководитель проекта — актер Театра на юго-западе Максим Драченин.

Второй Московский чемпионат по актерской импровизации объединит восемь столичных театров: Театр на юго-западе, Театр имени М. Н. Ермоловой, Театр Романа Виктюка, Мастерская Петра Фоменко, Театр на Малой Бронной, Театр под руководством Олега Табакова, театр «Сфера» и театр «Эрмитаж». Чемпионат организован Театром на юго-западе при поддержке департамента культуры Москвы.

Первый Московский чемпионат по актерской импровизации, в котором приняли участие команды актеров Театра Романа Виктюка, Мастерской Петра Фоменко, Театра имени М. Н. Ермоловой и Театра на юго-западе, прошел с 23 октября по 6 ноября 2017 года. Решением авторитетных арбитров первое место чемпионата было присуждено инициаторам проекта - актерам Театра на юго-западе.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский высоко оценил импровизаторские способности участников соревнований и предложил сделать чемпионат по актерской импровизации «Импровизационный БАТЛ» ежегодным.

«Импровизационный БАТЛ. Московский чемпионат 2018» станет достойным завершением Года театра и одним из ярчайших событий в театральной жизни Москвы», - заключается в сообщении.