РИАМО - 12 мар. Главгосстройнадзор Московской области оштрафовал генподрядчика в подмосковном Раменском на 100 тысяч рублей за нарушение содержания стройплощадки, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора провел проверку на строительстве многоуровневой автостоянки в Раменском. Строительство объекта ведется по адресу: Донинское шоссе, микрорайон 10 за счет средств инвестора. В настоящее время на объекте проводят гидроизоляционные, фасадные, отделочные работы, монтаж внутренних инженерных коммуникаций и оборудования.

«В результате проверки строительства наземного паркинга выявлены нарушения порядка ведения исполнительной документации, а также правил содержания стройплощадки. Генеральному подрядчику выданы предписания с конкретным сроком устранения нарушений, оформлены протоколы об административных правонарушениях с наложением штрафных санкций на сумму 100 тысяч рублей», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.

Он уточнил, что Главгосстройнадзор установил контроль за устранением нарушений.

Планируемый срок завершения работ – второй квартал 2018 года. Утвержденным проектом предусмотрено строительство шестиэтажного наземного паркинга общей площадью 11,7 тысячи квадратных метров.