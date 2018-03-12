РИАМО - 12 мар. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области пресекли 60 попыток сбросить снег вне отведенных для этих целей снегосвалок, сообщила в понедельник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Административно-технические инспекторы Московской области продолжают проводить мероприятия, направленные на выявление и пресечение попыток сброса собранных снежных масс вне установленных мест.

«С этой целью территориальными отделами проводится спецоперация «Засада на снегосвалку», в рамках которой отслеживаются места сброса снега и льда, которые вывозятся с территории дворов и улиц населенных пунктов Подмосковья. Всего инспекторы провели более 40 рейдов, в рамках которых ими были зафиксированы 60 попыток сбросить снег вне отведенных для этих целей снегосвалок», - сказала Витушева.

Она отметила, что нарушителям, пойманным с поличным, предстоит за свой счет устранять созданные ими свалки снега, а также заплатить назначенный инспекторами штраф.

По словам руководителя ведомства, всего инспекторы территориальных отделов Госадмтехнадзора выписали 25 предупреждений, а также штрафы на сумму около 400 тысяч рублей. На сегодняшний день более 80% зафиксированных на минувшей неделе нарушений уже устранены: снег собран и вывезен на отведенные снегосвалки.