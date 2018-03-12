РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. В подмосковных Люберцах стартовал второй этап голосования за новое название микрорайона, где располагается жилой комплекс «Люберцы – 2015/2016/2017», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Первый этап конкурса стартовал 27 февраля. Жители по электронной почте присылали свои варианты названий. Были выбраны самые популярные из них.

«Первый этап конкурса на лучшее название микрорайона на северо-востоке «Люберцы – 2015/2016/2017» завершен. Спасибо всем за активное участие. Наиболее популярные варианты вынесены на голосование на сайте www.люберцы.рф. Участвуйте, голосуйте, выбирайте свое название микрорайона», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что итоги подведут через две недели. Проголосовать можно за одно из пяти названий: Зенино, Заозерный, Северный, Приозерный, Весенний.