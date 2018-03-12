РИАМО - 12 мар. Свыше 4 тысяч членов корпуса наблюдателей при Общественной палате Москвы прошли обучение, сообщил журналистам в понедельник заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Впервые в истории России Общественная палата города Москвы выдвигает от своего имени наблюдателей на участковые избирательные комиссии. Сегодня завершающий день обучения членов корпуса наблюдателей. Его проводили представители Центральной избирательной комиссии, Московской городской избирательной комиссии, движения в защиту прав избирателей «Голос» и Российского фонда свободных выборов. Обучение прошли более 4 тысяч человек. Все они обладают необходимыми знаниями и компетенциями», - сказал Шапошников.

Он добавил, что в Москве будут созданы максимально комфортные условия для работы наблюдателей. Также у столичных наблюдателей появился свой фирменный стиль, который придумал председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов.

«И не случайно жилетки – мы сразу видим, что это наблюдатель от Общественной палаты города Москвы. Самое приятное то, что после проведения выборов они останутся у наблюдателей. Важно понимать, что наблюдатели от кандидатов работают на пользу своего кандидата, а наблюдатели от Общественной палаты ведут наблюдение в интересах избирателей и закона», - заключил Шапошников.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

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