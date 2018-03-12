РИАМО - 12 мар. Новый храм в честь святого благоверного князя Александра Невского возвели в районе бывшей деревни Александровка, в 14-м микрорайоне Зеленограда, его планируют открыть к Пасхе, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Строительство храма осмотрел советник мэра Москвы Сергея Собянина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу («Программа-200») по строительству православных храмов в столице. Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского стал первым храмом по программе строительства новых православных храмов.

«Храм небольшой, однокупольный с тремя алтарными абсидами, рассчитан на 300 человек. Проект института МНИИТЭП представляет собой собирательный образ старорусской архитектуры. Явной удачей разработчиков являются вариации объемного решения храма на тему новгородской архитектуры с двумя вариантами кровли: двускатного (щипцового) типа и типа «трилистник» с пониженными углами, как в Зеленограде. В подвальной части предусмотрены: ризница, подсобные помещения, вентиляционная камера и электрощитовая», - сказал Ресин.

По его словам, он представляет собой храмовый комплекс с приходским домом и воскресной школой. Там уже более года проводятся регулярные богослужения. Возведен храм на месте кровопролитных декабрьских боев 1941 года. Поэтому храмовое имя - в честь святого благоверного князя Александра – не простое созвучие с одноименной деревней. Начало разгрома немецко-фашистских войск под Москвой совпало с днем, когда православный народ отмечает память защитника земли Русской великого князя Александра Невского.

На сегодняшний день для храма пишутся иконы, заказан постоянный иконостас. Изготавливается престол и жертвенник. Выполнено ограждение клироса. Актуальный вопрос – пожарная сигнализация, после ее установки этой весной храм будет сдан. Чин Великого освящения запланирован на осень текущего года.

«Всего в ЗелАО ведется работа по пяти земельным участкам, четыре земельных участка под размещение православных храмов, и один земельный участок находятся в стадии подбора альтернативного участка», - добавляется в сообщении.

Программа строительства храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.