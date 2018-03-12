РИАМО - 12 мар. Глава хозяйства «Ройгас» из Подмосковья подписал соглашение о приобретении установки для улучшения кормления крупного рогатого скота, оборудование стоит около 400 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Краснодаре проходит Всероссийский форум сельхозпроизводителей. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин и аграрии Подмосковья посетили в рамках второго дня работы форума выставку инновационных разработок и технологических стартапов молодых ученых в сфере АПК. Выставка развернулась на территории Кубанского аграрного университета. В частности, главу хозяйства «Ройгас» на выставке заинтересовали автоматические системы проращивания семян, разработанные Омским университетом.

«Состоялся диалог между главой нашего подмосковного предприятия и руководителем Омского университета, в рамках которого будет приобретена установка для улучшения кормления КРС, а также птицы с продуктивностью 500 килограммов зерна за семь часов работы, что даст увеличение надоев и яйценоскости. Это приобретение обойдется хозяйству в 400 тысяч рублей, а эффект будет гораздо больший. На выставке состоялись и другие соглашения», - сказал Разин.

В ходе пленарного заседания с приветственным словом к участникам форума обратится президент России Владимир Путин.

Среди ключевых тем для обсуждения - трансформация сельского хозяйства в один из драйверов экономики страны; продовольственная безопасность, импортозамещение и укрепление России на мировых рынках в качестве крупнейшего экспортера продукции АПК и государственная поддержка устойчивого развития сельских территорий.