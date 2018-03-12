РИАМО - 12 мар. На станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена начался монтаж входных павильонов, оба вестибюля облицованы декоративными панелями, сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Строительные работы на станции завершены. Ведется пусконаладка оборудования. Начался монтаж металлических конструкций входных павильонов», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он отметил, что интерьеры «Рассказовки» оформлены в стиле читального зала библиотеки. Путевые стены облицованы декоративными панелями с рисунками в виде корешков книг известных авторов.

Колонны декорированы под «шкафы-картотеки». На лицевой поверхности картотечных ящиков нанесены QR-коды, с помощью которых пассажиры смогут скачать литературные произведения.

Станция «Рассказовка» расположена с северной стороны Боровского шоссе, на границе с районом Ново-Переделкино. Она будет конечной на участке «желтой» линии метро, который протянется в новую Москву от станции «Раменки».

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что с открытием нового участка Калининско-Солнцевской линии метро улучшится транспортное обслуживание для 600 тысяч москвичей», – подчеркнул Бочкарев.

Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, участок от «Раменок» до «Рассказовки» планируется запустить в начале лета.