РИАМО – 12 мар. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова положительно оценила работу общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве и назвала этот опыт полезным для других регионов, сообщает ТАСС.

«В Москве на протяжении нескольких лет наработан уникальный опыт наблюдения за процессом голосования. Я очень рада, что общественный штаб Москвы продолжает хорошие традиции, очень творчески подходит к рассмотрению проблем, которые возникают, есть обратная связь с общественными организациями, которые заинтересованы в наблюдении, уже полностью набрали пул наблюдателей», - сказала Памфилова в понедельник журналистам.

Глава ЦИК РФ считает опыт Москвы по организации наблюдения за выборами полезным для регионов.

Памфилова поблагодарила власти Москвы за то, что они за счет средств городского бюджета оборудовали участки комплексами обработки избирательных бюллетеней, а также обеспечили стопроцентный охват участков видеонаблюдением.

Также она отметила хорошую работу властей столицы с жалобами, пояснив, что по всем жалобам на возможные нарушения, поступившим в ЦИК из Москвы, ведомство направляло материалы столичному правительству.

«Москва моментально отреагировала», - заметила Памфилова.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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