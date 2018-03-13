РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 мар. Жительницы Подольска, планирующие беременность, смогут пройти обследование и получить консультации специалистов во вторник в ДК «Октябрь» на общественно-политическом форуме ко Дню почки.

Форум в Подольске проводят Ассоциация нефрологов ЦФО России, ГБУЗ МО МОНИКИ имени Владимирского, Московский областной центр здоровья, министерство здравоохранения Московской области. Обмен опытом и знакомство с новациями в лечении хронической болезни почек важны для врачей, так как болезнь встречается у 6-20% работоспособной части населения и уносит много жизней.

Общественно-политический форум «Почки и женское здоровье» приурочен ко Всемирному дню почки и пройдет 13 марта в горокруге Подольск во Дворце культуры «Октябрь» на улице Свердлова, 38. Начало в 10:00. В день проведения форума жительницы Подольска, планирующие беременность, смогут пройти обследование на выявление скрытой хронической формы болезни и получить консультацию специалистов.

В России на лечение диализом одного больного в течение года расходуется более 1,5 миллионов рублей, при этом число пациентов, нуждающихся в этом лечении, удваивается каждые 10 лет. Несмотря на то, что существуют простые и доступные методы ранней диагностики, у значительной части пациентов с хронической болезнью почек она по-прежнему выявляется на терминальной стадии, когда уже упущена возможность затормозить прогрессирование за счет терапии.

С целью привлечь внимания общественности и политиков к глобальной угрозе, которую представляет хроническая болезнь почек для здоровья человечества, Международное общество нефрологов и Международная федерация нефрологических организаций выступили с предложением ежегодно каждый второй четверг марта отмечать Всемирный день почки. В России Всемирный день почки впервые был проведен в 2010 году и проводится ежегодно во всех регионах России.

Около 195 миллионов женщин во всем мире страдают хронической болезнью почек, от нее ежегодно умирает 600 тысяч человек. В текущем году Всемирный день почки совпадает с Международным женским днем. Это дает возможность лишний раз задуматься о значимости женского здоровья в целом и, в особенности, важности поддержания здоровья почек у женщин.