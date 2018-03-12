РИАМО - 12 мар. В Зеленограде обнаружили упавшую на козырек дома женщину, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

По его словам, женщину нашли по адресу: Зеленоград, корпус 519.

«В 18:19 поступило сообщение. Обнаружена женщина с травмами, характерными при падении с высоты. На месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИАМО сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве, пострадавшую обнаружили на козырьке над входом в дом. Пожарно-спасательные подразделения передали пострадавшую медикам.