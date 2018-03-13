РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 мар. Инспекторы ГИБДД в Балашихе во вторник проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей в автомобилях, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 13 марта с 13:00 до 15:00 будет проводиться профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир» по адресу: Балашиха, улица Советская, дом 36. Мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле, а также пресечение нарушений со стороны детей-пешеходов и водителей транспортных средств», – отмечается в сообщении.

Инспекторы напоминают, что перевозка детей до 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, а детей от 7 до 11 лет – с использованием детских удерживающих систем или ремней безопасности. При перевозке детей с 7 до 11 лет на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием удерживающих систем.

За нарушение этих требований предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.