РИАМО - 12 мар. В столичном аэропорту «Шереметьево» установят семь павильонов для курения, павильоны будут располагаться на улице, где в настоящее время существуют места для курения, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Аэропорт «Шереметьево» планирует закупить и установить на привокзальных площадях пассажирских терминалов семь технологичных павильонов для курения. Курительные павильоны будут расположены на улице вне помещений аэровокзального комплекса, не менее чем за 15 метров от входов в здание в соответствии с федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», - отмечается в сообщении.

Согласно проекту, курительные павильоны будут изолированы от всех помещений, связанных с обслуживанием пассажиров, иметь непрозрачные стены и фальшпотолок, будут оборудованы современными мощными вентиляционными системами, датчиками света, рассчитаны на 12-14 человек. Внутри будет размещена важная информация о пропаганде здорового образа жизни, вреде данной привычки и возможностях реабилитации.

«Эта мера направлена на создание комфортных условий для курящих пассажиров, защиту их от дождя, снега и неблагоприятных погодных условий. Благодаря павильонам также будет обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров, детей и гостей аэропорта от воздействия табачного дыма, улучшены меры по чистоте привокзальных площадей», - заключается в сообщении.

Курение на территории аэропортов в России запрещено с 1 июня 2013 года, когда вступил в силу закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».