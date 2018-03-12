РИАМО - 12 мар. Спортсменка из Подмосковья Мария Тайлакова завоевала золотую медаль первенства Европы по настольному теннису, которое прошло в Минске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первенство Европы по настольному теннису прошло в Минске. В нем принимали участие спортсмены до 22 лет.

«Чемпионкой континента в одиночном разряде стала теннисистка подмосковного клуба «Спарта&К» Мария Тайлакова. В финале спортсменка обыграла другую российскую теннисистку – Валерию Щербатых», - отмечается в сообщении.

Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, Мария Тайлакова продемонстрировала блестящую игру, не оставив единого шанса своей сопернице. Ее золото - результат упорных тренировок и яркая победа для всего Подмосковья.

«Надеюсь, что достижение Марии станет отправной точкой к новым высотам, в том числе, с прицелом на летнюю Олимпиаду-2020, которая пройдет в Токио», - добавил Терюшков.