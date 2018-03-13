РИАМО - 13 мар. Правительство Московской области 13 марта соберется на заседание, которое пройдет в расширенном составе, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Тринадцатого марта в 10:00 под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоится расширенное заседание правительства Московской области», - отмечается в сообщении.

В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции.