РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 мар. На 17 избирательных участках в подмосковном Красногорске 18 марта все желающие смогут измерить артериальное давление, сахар в крови и пройти осмотр терапевта, говорится на сайте администрации городского округа.

Акция пройдет в Красногорске, Нахабине, Ильинском и Отрадненском территориальных управлениях в рамках подготовки ко Всемирному дню здоровья.

«Любой желающий может пройти данные исследования, врачи выдадут заключения и рекомендации», – сказала начальник отдела содействия здравоохранению управления по социальным вопросам администрации округа Эльвира Кавалерская.

Обследование будет проводиться бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис. Медицинские пункты будут работать с 9:00 до 15:00.

Адреса можно посмотреть на сайте.

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