РИАМО - 12 мар. Дальневосточному леопарду Николаю, которого три года назад спасли от браконьеров, в Московском зоопарке подобрали пару – самку Акру, животные могут начать новую генетическую линию леопардов в неволе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Летом 2015 года Николая нашли российские пограничники на территории национального парка «Земля леопарда». У котенка была повреждена лапа — на ней не было трех пальцев. По словам специалистов, Николай травмировал ее, попав в браконьерский капкан. Около года котенок проходил реабилитацию. Он подрос, но не смог до конца восстановиться, поэтому было решено не отпускать его в дикую природу, а направить в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Сейчас леопард достиг репродуктивного возраста.

«В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка подобрали пару для дальневосточного леопарда Николая. Ею стала самка Акра. Если все пойдет хорошо, они смогут стать основателями новой генетической линии леопардов в неволе», - говорится в сообщении.

Пару для Николая искали в рамках программы по сохранению дальневосточных леопардов. В феврале сотрудники центра познакомили Николая с самкой Акрой.

«Мы очень рады, что леопард Николай принял рекомендованную специально для него «невесту», не проявил к ней агрессии или равнодушия. Теперь будем ждать рождения здорового потомства. Благодаря этому удастся улучшить генетическое разнообразие популяции дальневосточных леопардов в неволе, что, в свою очередь, является основой для сохранения и восстановления популяции этого редкого вида», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Дальневосточный леопард Николай обладает особой генетической ценностью для зоопаркового сообщества. Его потомство разнообразит генетику популяции в неволе. В Центре воспроизводства редких видов животных дальневосточные леопарды появились в 1998 году, а первое потомство дали в 2005 году. Сейчас, помимо Николая, в Центре воспроизводства живут пять дальневосточных леопардов.

Дальневосточные леопарды — редкие животные, которые находятся на грани вымирания. Их популяция численностью около 60 особей сохранилась только в России и Китае.