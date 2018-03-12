РИАМО - 12 мар. Подмосковье представит свой туристический потенциал на международной выставке «MITT/Путешествия и туризм», которая откроется 13 марта в Москве, на стенде Московской области пройдут презентации ведущих музеев, туроператоров и отелей региона, говорится в сообщении пресс-службы областного министерства культуры.

В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с 13 по 15 марта пройдет 25-я Международная выставка «MITT/Путешествия и туризм». В этом году гостей и участников выставки ждет расширенный формат деловой программы в рамках новой концепции «Турбизнес 365»: более 15 мероприятий, свыше 80 российских и зарубежных спикеров, которые поделятся опытом и информацией в области инноваций и развития туристического бизнеса.

«Консолидированный стенд Московской области покажет профессиональному сообществу, что туризм в Подмосковье отличает удобная логистика, современные коммуникации, разнообразное историко-культурное наследие, красивая природа, условия для всех видов туризма и новое качество сервиса. Свои презентации на выставке проведут «Артурс VILLAGE & SPA Отель» (городской округ Мытищи), «Moscow Country Club» (городской округ Красногорск), «Лепота» (Талдомский район), «Величъ Кантри клаб» (Одинцовский район) и другие», - отмечается в сообщении.

Туроператоры расскажут о наиболее популярных в Подмосковье маршрутах и познакомят с новыми. Пройдут презентации туристского потенциала Талдомского района, туристских программ от паломнического центра Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника.

Также презентации подготовили музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово», мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского, музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева», историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, музей-заповедник «Дмитровский кремль», предприятия народных художественных промыслов в Гжели.

«Сегодня мы становимся свидетелями меняющихся стереотипов: региональный туризм выходного дня становится туризмом круглый год, культурно-познавательный туризм – экономически выгодной отраслью региональной экономики, классические музеи и усадьбы – инновационными площадками для гостей и жителей региона любого возраста», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, правительство Московской области создает условия для привлечения инвестиций в туризм, компенсируя расходы по строительству новых гостиниц, участвует в продвижении новых и традиционных туристических продуктов.

Для продвижения подмосковного туризма в 2017 году было проведено 18 инфотуров, функционировало 300 туристических маршрутов, в систему ТИЦ интегрировано 55 центров. Трафик портала welcome.mosreg составил 300 тысяч посетителей в месяц. Открыто мобильное приложение «Пульс Подмосковья». На 25% увеличился турпоток в города, вошедшие в приоритетный региональный проект: Сергиев Посад, Коломну, Дмитров, Истру и Клин. Всего туристический поток в Московскую область в прошлом году составил 14 миллионов человек.