РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 мар. В понедельник делегация врачей из немецкого округа Дюрен посетила Подмосковье и ознакомилась с работой регионального сосудистого центра, организованного на базе городской клинической больницы в Мытищах, сообщил руководитель центра, заместитель главного врача МГКБ Алексей Азаров.

В Мытищи приехали заведующий кардиологическим отделением больницы города Дюрен Херман Рот, заведующий урологическим отделением Кристоф Боргерман и уролог Александр Дивеев.

«Ранее, в июне мы вместе с моими коллегами ездили в наш город-партнер. Сегодня врачи из Дюрена с ответным визитом приехали к нам. Делегация врачей познакомилась с работой урологического отделения и регионального сосудистого центра МГКБ. У нас очень много общего и достаточно схожих проблем, начиная от уровня организации потока пациентов, подходов к диагностике, обследованию и лечению, технике оперативного вмешательства», - сказал Азаров.

По его словам, врачи Мытищ в своей работе придерживаются европейских рекомендаций, они намерены продолжать профессиональное сотрудничество с представителями города-партнера.

По данным Мытищинского информагентства, во время визита в отделение врачи из Германии наблюдали работу специалистов Мытищ на практике – в отделение экстренно поступил больной с острым коронарным синдромом, ему необходима была срочная операция, за которой они следили с большим интересом. В продолжение дня состоялся прием делегации в администрации горокруга.

«Нам выпала честь наблюдать за работой специалистов в области сердечной хирургии, и мы были приятно удивлены тем, с какой интенсивностью работают врачи Мытищ, демонстрируют филигранную ручную работу, чтобы вылечить пациентов с острой патологией и хроническими заболеваниями. Были приятно удивлены и благодарим за теплый прием», – отметил Херман Рот.

Он также добавил, что лечение и в России и Германии проводится на том же оборудовании, однако в Мытищах работают более узкие специалисты, имеется разделение на сердечную и сосудистую хирургию, для лечения инфарктов, инсультов.

«У нас это все организовано вместе. В Дюрене все более компактно, уходит меньше времени, на то, чтобы пациент попал в больницу. Вместе с тем, мы ушли от медикаментозной помощи, больше делаем в плане рентгенохирургии. Это единственное различие и очень много общего», – заключил Рот.