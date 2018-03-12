РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В Подольске сотрудники полиции задержали жителя Москвы по подозрению в систематической краже продуктов и алкоголя из магазинов городского округа, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя сети продуктовых магазинов о том, что неизвестный систематически совершал кражу продуктов и алкогольной продукции из магазинов, расположенных на улице Машиностроителей и проспекта Юных Ленинцев. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый 19-летний житель Москвы. По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража»», – говорится в сообщении.

Подозреваемый дал подписку о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.