РИАМО - 12 мар. Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев рассказал, что в случае принятия поправок в закон о банкротстве регионы и муниципалитеты смогут погашать требования кредиторов второй очереди к компаниям в части зарплат и пособий, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Комитетом Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям создана рабочая группа для совершенствования федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Представители Минмособлимущества приняли участие в первом заседании рабочей группы и предложили ряд поправок по внесению изменений в закон о банкротстве, касающийся защиты прав и интересов работников предприятий-банкротов.

«Дело в том, что в кризисном состоянии предприятие начинает копить долги, и к моменту начала процедуры банкротства уже имеет крупный минус, в том числе по зарплате сотрудникам. Если раньше сотрудники предприятия-банкрота могли вообще не получить оплату труда, то сейчас местные власти смогут взять долги компаний-банкротов на себя и выплатить людям заработную плату», — сказал Аверкиев.

Как уточняется в сообщении, подобные правовые механизмы уже используются в ходе дел о банкротстве организаций-застройщиков для передачи объектов незавершенного строительства или жилых помещений.

В конце февраля Госдума приняла в первом чтении данный законопроект с учетом замечаний, представленных на первом заседании рабочей группы. 22 марта состоится второе заседание рабочей группы с участием Минмособлимущества.