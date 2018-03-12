РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. Бесплатные командные пробежки для жителей подмосковных Люберец будут проходить каждое воскресенье в парке «Наташинские пруды», сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Каждое воскресенье, в 9:00, приглашаем жителей округа на совместные пятикилометровые пробежки по трассе Наташинского парка. Встречаемся на площадке между прудами, рядом с веревочным парком. Вход на мероприятие свободный», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что первая подобная пробежка состоялась 4 марта. Благодаря проекту бегуны города смогут познакомиться друг с другом. По его словам, на тренировке скорость бега не важна.

Директор забега Ирина Балакирева анонсировала запуск другого оздоровительного проекта.

«В конце мая мы запустим проект Parkrun. Это всероссийский проект. Для его запуска нужно специальное оборудование, например, трекеры. Сейчас идет сбор пожертвований. Мы собрали уже восемь тысяч из 35», – пояснила Балакирева.