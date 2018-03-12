РИАМО - 12 мар. Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым пройдет 15 марта в Московском художественном театре имени Чехова, сообщила РИАМО в понедельник помощник художественного руководителя театра по работе со СМИ Мария Малкина.

Олег Табаков скончался в понедельник в Москве на 83-м году жизни.

«Прощание с Олегом Табаковым пройдет в театре 15 марта, время уточняется», - сказала Малкина.

Она добавила, что театр отменил все спектакли на ближайшие три дня из-за траура.

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ.

В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.

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