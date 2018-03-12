РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В подмосковном Подольске полицейские задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в грабеже, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 48-летнего местного жителя о том, что около одного из домов на Революционном проспекте неизвестный нанес ему телесные повреждения и похитил кошелек с деньгами в размере более 27 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый 40-летний местный житель. По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж»», – говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит до 12 лет лишения свободы.