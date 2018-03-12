РИАМО - 12 мар. На полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья начали завозить материалы для подготовки полигона к рекультивации и дегазации, сообщил глава района Евгений Гаврилов.

«Мы сейчас находимся на новой карте полигона, которая утверждена проектом полигона согласно лицензии от 2013 года и как раз сейчас ведутся работы по подготовке ее к работе. Что такое подготовка – это отсыпание откосов и подготовка к тому, чтобы постелить геотекстиль. Уже рулоны геотекстиля поступили. Через неделю, наверно, специалисты будут уже его сваривать, для того чтобы можно было максимум через две недели закрыть старый полигон», - приводятся слова Гаврилова в Instagram-аккаунте «Волоколамск сегодня».

Гаврилов также напомнил, что в настоящий момент работают две станции экомониторинга - в Волоколамске на улице Возмище и в деревне Нелидово. Их показания обнародуют после расшифровки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе. Решить проблему распространения неприятных запахов с полигона планируется до 15 июня.