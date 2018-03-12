РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 мар. В микрорайоне Дзержинского подмосковной Балашихи в понедельник открыли новую детскую и взрослую поликлиники, передает корреспондент Балашихинского информагентства.

По данным агентства, в церемонии открытия поликлиник приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, первый заместитель министра здравоохранения Московской области Владимир Ющук, заместитель командира Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского Алексей Лагутин. Они перерезали красную ленточку, после чего осмотрели новые поликлиники, пообщались с медицинскими работниками.

«Сегодня мы отрываем детскую и взрослую поликлиники в микрорайоне Дзержинского Балашихи. Поликлиники были построены в рамках развития микрорайона по контракту Росгвардией. Строительство закончилось в прошлом году, была проведена большая работа по оснащению поликлиник, по поиску кадров. Сюда переедет пятая поликлиника в течение марта. Также сюда будет переведена поликлиника из микрорайона Никольско-Архангельский», – сказал Юров.

Он добавил, что до новых поликлиник планируется организовать движение общественного транспорта из микрорайона Никольско-Архангельский. Юров рассказал, что также в планах открытие на базе поликлиник травматологического пункта и дневного стационара. Глава Балашихи отметил, что к поликлиникам приписано 17 тысяч жителей, но возможности медучреждений позволяют обслуживать большее число населения.

«Мы осмотрели две поликлиники – детскую и взрослую. Это самые крупные поликлиники в Балашихе. Я хотел бы поблагодарить главу Балашихи Сергея Юрова, министерство здравоохранения, командование Росгвардии, за то, что в короткие сроки им удалось все сделать для открытия поликлиник», – отметил Брынцалов.

По данным агентства, строительство медобъектов началось в 2012 году. Площадь пятиэтажного здания взрослой поликлиники около 3,5 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 240 посещений в смену. В ней располагаются терапевтическое, диагностическое, хирургическое и рентгенологическое отделения, кабинеты стоматологии.

Площадь четырехэтажного здания детской поликлиники – более 3 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 200 посещений в смену. Там работают клинико-диагностическая лаборатория, хирургическое, рентгенологическое, педиатрическое, школьно-дошкольное отделения, отделение для детей грудного возраста, помещения для обучения по уходу за новорожденным, для кормления и взвешивания грудных детей.