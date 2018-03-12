РИАМО - 12 мар. На дорогах Москвы и Подмосковья вечером в понедельник с сохранением на ночь 13 марта может образоваться гололед, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в ближайшие 1-3 часа 12 марта с сохранением ночью 13 марта в Москве и Московской области ожидается местами гололед», - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями.

«При движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами, иначе водители вас просто не увидят», - добавляется в сообщении.