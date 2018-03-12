РИАМО - 12 мар. Весной в Московском зоопарке ожидается рождение новых детенышей, в этом году в зоопарке уже родились пингвины, львинохвостая макака и другие животные, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

«Сейчас будет весна, и мы ожидаем бэби-бум», - сказала Акулова в эфире телеканала «Москва 24».

Она отметила, что ранее в зоопарке родились львинохвостая макака, такин, пингвины и овцебык.

В 2017 году в Московском зоопарке родились почти 600 детенышей.