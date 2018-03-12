РИАМО - 12 мар. Порядка 430 миллионов рублей потратили в Подмосковье на цветы к 8 марта, что по сравнению с прошлогодними показателями больше на 120 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, в преддверии праздника на территории Московской области работало не менее 1,5 тысяч отдельно расположенных торговых точек с цветочной продукцией, порядка 365 нестационарных торговых объектов со специализацией «Цветы» и 1097 стационарных цветочных магазинов и салонов.

«Кроме того, цветы можно было приобрести в магазинах торговых сетей и на розничных рынках региона. Многие подмосковные ярмарки и розничные рынки предусмотрели дополнительные точки продаж для цветочников. В этом году жители области потратили не менее 431 миллионов рублей на цветочную продукцию – это на 100 миллионов. больше, чем в прошлом году. В прошлом году эта цифра составила порядка 310 миллионов», - сказал Посаженников.

Он отметил, что самыми популярными, как и ожидалось, стали традиционные виды цветов – розы, тюльпаны, ирисы и мимозы. При этом спрос на данные цветы был и в составных букетах с другими цветами.

Наибольше количество проданной во время праздников цветочной продукции выращено на территории Московской области, в Абхазии, Белоруссии, Голландии, Эквадоре. Порядка 70% спроса пришлось на тюльпаны, их было реализовано более 10 миллионов.

«Многие подмосковные розничные рынки предусматривают дополнительные точки продаж для цветочников. Так, на территории «Одинцовского подворья» с 5 по 8 марта работал специализированный цветочный базар на 60 торговых мест, где свою продукцию представили не только предприниматели, но и владельцы личных подсобных хозяйств, и пенсионеры, вырастившие цветы специально к 8 марта», - уточнил Посаженников.