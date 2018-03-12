РИАМО - 12 мар. Две школы, которые смогут превращаться в дошкольные учреждения, начнут строить в текущем году на юго-западе Москвы, ввод объектов в эксплуатацию намечен на будущий год, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В Южном Бутове планируется построить две современные школы. К строительству школ мы планируем приступить в этом году, а ввести здания в эксплуатацию - в 2019 году. Сейчас завершается разработка проектной документации», - сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев в интервью, опубликованном в газете «За Калужской заставой».

Он отметил, что по адресу: улица Брусилова, дом 29, корпус 1 - будет построен комбинированный блок начальных классов с дошкольным отделением на 300 мест школы №2109 с возможностью трансформации в дошкольное отделение. В здании разместятся 12 учебных классов: три - для первоклашек и девять - для учеников 2-4 классов.

При необходимости классные комнаты можно превратить в игровую для групп продленного дня и спальни, раздевалки, буфеты и обеденный зал, специализированные кабинеты и медицинский блок, служебно-бытовые помещения, библиотеку и компьютерный класс, залы - универсальный актовый на 240 мест и спортивный зал.

«В комбинированном блоке начальных классов с дошкольным отделением на 300 мест гимназии №1786 (улица Адмирала Лазарева, дом 77) будет восемь учебных классов для начальной школы (два - для первоклашек и шесть - для учеников 2-4 классов). При трансформации классные комнаты превращаются в помещения для дошкольников», - добавил Бочкарев.

Он пояснил, что цель строительства школ-трансформеров - сделать их более комфортными для детей. Такие здания можно использовать и как блок начальных классов, и как дошкольное отделение в летний период - с минимальными затратами, без большого изменения проекта и дополнительного прохождения экспертизы.