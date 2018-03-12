РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В подмосковном Подольске разыскивают вандалов, которые изрисовали цоколь жилого дома в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «Территориальное управление Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 9 марта 2018 года, около 18:07, группа неустановленных лиц совершила факт вандализма, в частности был изрисован цоколь жилого многоквартирного дома №12 на улице 8 Марта», – говорится в сообщении.

Данный инцидент был записан на установленную ранее на данном доме камеру видеонаблюдения. Всех, кто обладает какой-либо информацией о факте вандализма, просят сообщить в Климовский отдел полиции по телефону: 8(496)762-22-83.