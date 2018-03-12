РИАМО - 12 мар. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро ввели в график после сбоя из-за инцидента с пассажиром, сообщается в Telegram-аккаунте столичной подземки.

Ранее на «фиолетовой» ветке метро было прервано движение поездов от станции «Текстильщики» до станции «Таганская» из-за инцидента с пассажиром. После движение на участке восстановили и начали вводить в график.

«Таганско-Краснопресненская линия. Движение введено в график», - говорится в сообщении.

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