РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 мар. Городской округ Красногорск вошел в «зеленую зону» по зимней уборке среди муниципалитетов Подмосковья, говорится на официальной странице руководителя Госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой в соцсети Instagram.

«Несмотря на то, что рейтинг чистоты по итогам зимы еще находится в процессе формирования, его «зеленая зона» уже более-менее понятна. В нее вошли городские округа, где зимняя уборка проводилась лучше, чем в других муниципальных образованиях. Это: Красногорск, Мытищи, Егорьевск, Коломенский, Шаховская, Бронницы, Восход, Электрогорск», – говорится в сообщении.

В комментариях к посту сотрудники Госадмтехнадзора региона пояснили, что рейтинг формируется на основании более, чем 30 различных критериев, таких как уборка снега в общественных пространствах, во дворах, на детских площадках, на дорогах, очистка кровель нежилых зданий и так далее.