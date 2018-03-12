РИАМО - 12 мар. В рамках программы «Активное долголетие» Московский зоопарк будет обучать пожилых людей правильному уходу за животными и растениями, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Пилотный проект, посвященный активному долголетию, был утвержден в столице 13 февраля. В рамках проекта будут организованы спортивные, досуговые и развивающие занятия, участие в которых не требует специальной подготовки. Присоединиться к мероприятиям смогут все постоянно зарегистрированные в Москве пенсионеры.

«Мы занимаемся этим «золотым» возрастом вместе с программой, которую поддержал мэр города Москвы («Активное долголетие» - ред.). У нас есть два направления в эту сторону. Одно направление - это мы обучаем людей «золотого» возраста ухаживать за домашними растениями, как подготовить огород и сад к весеннему сезону. И второе направление - как ухаживать правильно за домашними питомцами», - сказала Акулова в эфире телеканала «Москва 24».

Также она отметила, что по одному из направлений пожилым людям будут рассказывать о том, каких животных можно содержать дома, а каких нет, чтобы в дальнейшем пенсионеры могли поделиться знаниями со своими детьми и внуками.