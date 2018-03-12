РИАМО - 12 мар. Глава подмосковного Рузского городского округа Максим Тарханов взял на контроль вопрос оперативного вывоза бытовых отходов с территории муниципалитета, сообщил РИАМО в понедельник представитель администрации городского округа.

«Глава Рузского городского округа Максим Тарханов потребовал оперативно решать вопросы с вывозом и сбором бытовых отходов в населенных пунктах, а также предупредил чиновников о персональной ответственности. В настоящее время вопрос санитарной очистки округа решен, производится расстановка контейнеров на площадках», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники администрации Рузского городского округа совместно с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) усилили контроль за своевременным вывозом мусора.

«Недостающие контейнеры закупаются мусоровывозящими организациями. До момента полной укомплектованности площадок контейнерами вывоз мусора производится непосредственно с контейнерных площадок», - добавил представитель администрации.

Он также уточнил, что в настоящее время возникли перебои с приемом твердых коммунальных отходов для дальнейшей утилизации на полигонах в Волоколамском и Можайском районах, принимающих отходы из Рузского городского округа. При нормализации работы полигонов график вывоза отходов будет восстановлен.

Прием отходов на полигон ТБО «Аннино», который функционировал с 1975 года, был закрыт в декабре 2016 года в соответствии с постановлением главы Рузского городского округа. Ранее Тарханов сообщил, что в данный момент готовятся документы для вхождения в программу «Чистая страна», после чего на полигоне пройдут работы по рекультивации.