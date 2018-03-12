РИАМО - 12 мар. На Таганско-Краснопресненской линии московского метро вводится в график движение поездов от станции «Текстильщики» до станции «Таганская» после сбоя, сообщается в Telegram-аккаунте столичной подземки.

Ранее на «фиолетовой» ветке метро было прервано движения поездов от станции «Текстильщики» до станции «Таганская» из-за инцидента с пассажиром. Движение в обратном направлении осуществляется с увеличенными интервалами.

«Таганско-Краснопресненская линия. Движение поездов от «Текстильщиков» до «Таганской» восстановлено. Движение на линии вводится в график», - говорится в сообщении.