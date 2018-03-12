РИАМО - 12 мар. Движение поездов прервалось от станции «Текстильщики» до станции «Таганская» на Таганско-Краснопресненской линии московском метро из-за инцидента с пассажиром, сообщается в Telegram-аккаунте столичной подземки.

«Таганско-Краснопресненская линия. Нет движения поездов от станции «Текстильщики» до станции «Таганская» из-за инцидента с пассажиром. Движение в обратном направлении — с увеличенными интервалами», - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент РИАМО, на станции «Таганская» из поезда высадили всех пассажиров, объявив, что от «Таганской» до «Текстильщиков» поезда не ходят по техническим причинам. На платформе образовалась давка. Многие пассажиры выходят на улицу, чтобы продолжить поездку на общественном транспорте или перейти на другие линии метро.

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