РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. Вадим Зеленев стал новым начальником управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций в Подольске, сообщила в понедельник «РИАМО в Подольске» сотрудница управления.

Ранее территория Московской области была разделена на 15 управлений, которые отвечали за деятельность медицинских и фармацевтических организаций в конкретных муниципалитетах. Городской округ Подольск входил в управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №1, а начальником управления был Руслан Кошелев, который в начале текущего года получил повышение.

«Сегодня нас объединили с еще одним управлением и теперь деятельность медорганизаций округа контролирует управление под номером 5, а новым начальником был назначен на днях Вадим Зеленев», – сказала сотрудница.

Она добавила, что управление находиться в Подольске по прежнему адресу: улица Свердлова, дом №5А. Горожане могу обращаться по различным вопросам, которые касаются здравоохранения в горокруге по телефону: 8(496)754-48-92 в будние дни с 9:00 до 18:00.

Вадим Зеленев ранее был первым заместителем министра здравоохранения Хабаровского края, а также работал в Минздраве РФ.