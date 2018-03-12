РИАМО - 12 мар. Особый режим работы объектов электроснабжения избирательных участков введут в Подмосковье 17 марта, за день до президентских выборов, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Проведена большая работа по повышению надежности электроснабжения избирательных участков в период проведения выборов президента Российской Федерации. Особый режим работы будет введен 17 марта», - сказал собеседник агентства.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

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