РИАМО - 12 мар. Мосгосстройнадзор совместно со специалистами Центра экспертиз («ЦЭИИС») проведет проверку качества выполненных работ на строительстве парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Комплекс «Парк развлечений» будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Общая площадь объекта составит 292 тысячи квадратных метров. Высота 1-2-3 этажного всесезонного крытого парка развлечений составит 75 метров. Подход к зданию организуют по пешеходной аллее с фонтанной линией, начинающейся от проспекта Андропова. В автостоянке с эксплуатируемой кровлей и на прилегающей территории создадут свыше 3,5 тысяч парковочных мест. Строительство парка ведется за счет частных инвесторов.

«Эксперты ЦЭИИС проверят качество выполненных монолитных конструкций в досуго-развлекательной зоне и стальных конструкций – в тематической зоне на предмет их соответствия требованиям технических регламентов и проектной документации. Специалисты также проведут плановые исследования уровня ионизирующих излучений (радиации) на территории стройплощадки», — сообщил председатель Комитета Олег Антосенко.

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз проверит 53 объекта строительства, выполнит 473 исследования.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», — отметил Антосенко.