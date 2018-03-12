РИАМО - 12 мар. Незаконное игорное заведение обнаружили в ходе прокурорской проверки в подмосковной Дубне, возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Дубны, выявлен незаконный объект игорного бизнеса. Из игорного заведения, располагавшегося в нежилом здании на Тверской улице в Дубне, изъяли 27 комплектов игрового оборудования. В настоящее время деятельность заведения прекращена.

«По результатам процессуальной проверки, организованной прокуратурой города Дубны, следственный орган возбудил уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведения азартных игр). Ход предварительного расследования находится в прокуратуре города на контроле», - говорится в сообщении.