РИАМО - 12 мар. Уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть мужчины в результате укусов собак, возбудили в подмосковном городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Истре ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки по факту обнаружения тела мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак, возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека)», - отмечается в сообщении.

По данным следствия, ночью 11 марта 2018 года 19-летний житель поселка Курсаково городского округа Истра возвращался домой с железнодорожной станции. В какой-то момент на него напала стая собак. От множественных рваных ран и укусов молодой человек скончался на месте.

В тот же день несколькими часами ранее, по предварительным данным, эти же собаки напали на 26-летнюю местную жительницу. Женщине удалось спастись благодаря мужчине, который вышел из своего дома и при помощи швабры отогнал животных, после чего занес пострадавшую в помещение и вызвал скорую помощь.

К настоящему времени опрошена пострадавшая девушка и несколько местных жителей, которые сообщили, что в поселке знали о стае агрессивных собак и обходили их стороной.

«В рамках возбужденного уголовного дела следствию предстоит выяснить, имелись ли обращения граждан в администрацию о наличии в поселке стаи бродячих собак. Если имелись, то почему должностными лицами не были предприняты соответствующие меры реагирования. В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также лиц, виновным в произошедшем», - добавляется в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.