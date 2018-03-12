РИАМО - 12 мар. Глава подмосковного Электрогорска Денис Семенов и глава городского округа Ялта - председатель Ялтинского городского совета Роман Деркач подписали соглашение о намерении развития сотрудничества между двумя городами, говорится в сообщении пресс-службы администрации Электрогорска.

«Это первый и очень важный шаг к установлению побратимских связей Электрогорска с одним из самых красивых городов крымского побережья. Уверен, что это успешное начало дружеских взаимоотношений наших городов, которые в дальнейшем будут только крепнуть и развиваться в самых различных сферах городской жизни», – сказал Семенов.

Соглашение о развитии сотрудничества Электрогорска и Ялты подписали 9 марта. В церемонии также приняли участие председатель электрогорского совета депутатов Роман Тикунов, заместители председателя ялтинского городского совета Александр Болховитов и Светлана Базилюк, а также депутат Любовь Грибкова.

В ходе встречи Семенов и Деркач обсудили ряд направлений для будущей совместной плодотворной работы и обмена опытом.