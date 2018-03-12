РИАМО - 12 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в первую тройку медиарейтинга глав российских регионов за февраль, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

«Медиалогия» составила медиарейтинги губернаторов за февраль 2018 года, в которые вошли действующие на данный месяц главы регионов России. Рейтинги были построены на основе базы СМИ, включающей более 43,6 тысячи источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.

В февральском медиарейтинге по России Воробьев занял второе место. На первой строчке оказался мэр Москвы Сергей Собянин, тройку лидеров замкнул глава Дагестана Владимир Васильев. В рейтинге среди глав регионов Центрального федерального округа РФ первое место также занял Собянин, второе – Воробьев, а топ-3 замкнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В феврале СМИ писали, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Также сообщалось, что губернатор выразил соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа самолета Ан‐148, потерпевшего крушение в Раменском районе Подмосковья, а глава Оренбургской области Юрий Берг поблагодарил Воробьева за оказанную материальную помощь семьям погибших в авиакатастрофе.

Помимо этого, медиа сообщали, что состоялась встреча губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина, в ходе которой они вместе посетили Ликинский автобусный завод в Московской области. Также СМИ освещали встречу Воробьева и полпреда президента в ЦФО Алексея Гордеева с обманутыми дольщиками в Балашихе.