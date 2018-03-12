РИАМО - 12 мар. Более 7,5 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в интернет-голосовании по ремонту и благоустройству медучреждений области, граждан призвали более активно высказывать свое мнение по этому вопросу, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Продолжается голосование по ремонту медучреждений на портале «Добродел». Уже более 7,5 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в народном интернет-голосовании по ремонту и благоустройству медучреждений области с начала его запуска. Порядка 1,8 тысячи участников оставили комментарий на портале», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он напомнил, что результаты голосования станут одним из ключевых показателей для включения медицинской организации в план проведения капремонтов.

«Мы призываем граждан активнее участвовать в голосовании, для нас важно получать обратную связь. На портале также можно размещать комментарии и прикреплять фотографии тех недоработок, которые нуждаются в устранении», - отметил Марков.

Он добавил, что на данный момент большинство голосов жители области отдали за ремонт кровельного покрытия, замену окон и дверей, ремонт и утепление цоколя и фасада объектов, а также расширение площади парковочных площадей. Наибольшую активность в голосовании проявили жители Каширы, Подольска, Ступина и Раменского района.

Голосование стартовало 1 февраля на сайте «Добродел» и продлится до 30 апреля 2018 года. Всего в нем представлено более 1,5 тысяч медучреждений, функционирующих на территории Московской области, более трети из них нуждается в ремонте.

Чтобы проголосовать на портале, необходимо выбрать свой город или район, найти в нем медицинскую организацию, а после указать три предлагаемых мероприятия из категорий: «Капитальный ремонт», «Текущий ремонт» и «Благоустройство территории». Голос будет принят после авторизации с учетной записью ЕСИА.