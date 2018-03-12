РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В подмосковном Подольске 17 марта пройдут бесплатные открытые уроки по зумбе и фитнес-боксу, посетить мероприятия смогут все желающие, сообщается в группе «Салон красоты, фитнес клуб, учебный центр «Алена»» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 17 марта состоятся бесплатные открытые уроки для всех желающих в фитнес-клубе «Алена». В 11:00 начнется танцевальный урок зажигательной зумбы, в 11:30 состоится занятие по танцам в стиле реггетон, а в 12:00 – по фитнес-боксу (направление сочетает элементы фитнеса и бокса). Для участия достаточно прийти в назначенное время и взять с собой спортивную одежду. Занятие бесплатное», – говорится в сообщении.

Мероприятия пройдут по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ, дом №2. Подробности можно получить по телефону: 8(965)111-28-28. Предварительная запись не требуется.

Реггетон – музыкальный стиль и танец, возникшие в Панаме и Пуэрто-Рико под влиянием регги, дэнсхолла и хип-хопа, и получившие широкое распространение в латиноамериканских странах. Зумба – молодое танцевальное направление, которое сочетает в себе элементы хип-хопа, сальсы, самбы, меренге, мамбо, фламенко и танца живота.