РИАМО - 12 мар. В Москве могут увековечить память актера и режиссера Олега Табакова, который сделал огромный вклад в отечественную культуру и вырастил плеяду звезд театра и кино, сообщил РИАМО в понедельник председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, российский и советский актер Евгений Герасимов.

Олег Табаков скончался в понедельник в Москве на 83-м году жизни.

«Я думаю, что величина и вклад Олега Табакова такой, что он достоин и памятника. И его «Табакерка», и МХТ, и «Современник», и фильмы его - все это достойно того, чтобы принимать самые знаковые решения об увековечивании памяти», - сказал Герасимов.

Он отметил, что вопрос об увековечивании памяти Табакова в столице может быть принят как мэром Москвы, так и президентом России.

«Кроме теплых слов, слов восторга, другие не находятся слова, потому что на самом деле он великий и потрясающий актер, художественный руководитель, который вырастил потрясающую плеяду молодых и уже не только молодых звезд нашего театра и кино. Это был безгранично талантливый человек», - добавил Герасимов.

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ.

В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.

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